Джерело: пресслужба United24, Володимир Зеленський в Telegram.
Як повідомив глава держави, амбасадори фандрейзингової платформи United24, зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, що відбудеться 5 серпня в Лондоні. Його мета – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.
“Вітаю Олександра Зінченка в команді амбасадорів United24 й підтримую ініціативу Game4Ukraine на стадіоні Стемфорд Бридж. Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни”, – наголосив Зеленський.
ДОВІДКА. United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.
- Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у “Зоряних війнах”, став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Він буде першим послом платформи, який сприятиме збору коштів на “Армію дронів”.
- Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором української фандрейзингової платформи UNITED24 за напрямом “Відбудова України” для допомоги тимчасово переміщеним особам.
- Футбольний клуб “Динамо” (Київ) та фандрейзингова платформа UNITED24 підписали меморандум про співпрацю, у межах якого “Динамо” профінансує відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні.
- За рік діяльності Шевченко залучив на допомогу Україні десятки мільйонів гривень, дав сотні інтерв’ю, провів та взяв участь у низці благодійних подій та долучився чи не до всіх зборів UNITED24: від машин швидкої допомоги до генераторів для лікарень.