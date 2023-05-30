Гравець збірної України з футболу та захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко став новим амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Джерело: пресслужба United24, Володимир Зеленський в Telegram.

Як повідомив глава держави, амбасадори фандрейзингової платформи United24, зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, що відбудеться 5 серпня в Лондоні. Його мета – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

“Вітаю Олександра Зінченка в команді амбасадорів United24 й підтримую ініціативу Game4Ukraine на стадіоні Стемфорд Бридж. Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни”, – наголосив Зеленський.

ДОВІДКА. United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.