У суботу, 12 червня, під час матчу чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) просто на полі знепритомнів півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Матч групи “В” Данія – Фінляндія проходив у Копенгагені.

Під кінець першого тайму (на 42-й хвилині) 29-річний Еріксен несподівано впав на футбольне поле і знепритомнів (перед цим у нього влучив м’яч).

Арбітр і футболісти покликали медиків, а ті одразу на полі зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію.

У цей час інші гравці збірної Данії обступили футболіста, щоб затулити його від об’єктивів телекамер, інформує агентство ВВС. Частина з них плакали.

Данська телекомпанія DR припинила пряму трансляцію, замість цього показавши відеоматеріали зі стадіону.

В УЄФА повідомили, що матч перервано через “надзвичайну медичну ситуацію”.

У цей час натовп на стадіоні в Копенгагені співав гімн Данії та вигукував “Крістіан Еріксен”, чекаючи новин щодо гравця.

Після реанімаційних заходів медики забрали футболіста на ношах з поля. Судячи з фото, в той момент Еріксен уже був при тямі.

Коли Еріксена забрали на ношах, решта гравців також залишили поле й пішли до роздягалень.

В УЄФА згодом поінформували, що Еріксен перебуває в лікарні, його стан стабілізувався.

А Данський футбольний союз повідомив, що футболіст опритомнів і готується до додаткового обстеження лікарями.

Медики поки що не повідомляли, що стало причиною інциденту.

Організатори та арбітри провели зустріч із командами і їхніми представниками. Врешті було вирішено дограти матч о 21:30 (за Києвом). Рахунок був на той момент 0:0.

В УЄФА зазначили, що погодилися відновити матч за запитом гравців обох команд.

Футболісти збірної Фінляндії підтримали опонентів оплесками після повернення гравців на поле.

Зрештою, збірна Фінляндії виграла цей поєдинок із рахунком 1:0.