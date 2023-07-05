У понеділок, 3 липня, влада Бразилії заявила, що бразильський футболіст Неймар був оштрафований на 3,33 мільйона доларів за порушення екологічних правил під час будівництва свого прибережного особняка на південному сході Бразилії.

Джерело: CNN

Прессекретар Неймара відмовився коментувати це питання.

Резиденція футболіста розташована в місті Мангаратіба на південному узбережжі бразильського штату Ріо-де-Жанейро.

Екологічний орган міста заявив, що порушення були допущені “під час будівництва штучного озера в особняку”. Проєкт порушив правила використання та переміщення джерел прісної води, каміння та піску.

Неймара оштрафували, справу розслідуватимуть місцева генпрокуратура, державна цивільна поліція та управління охорони навколишнього середовища, а також інші органи екологічного контролю.