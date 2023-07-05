Джерело: CNN
Прессекретар Неймара відмовився коментувати це питання.
Резиденція футболіста розташована в місті Мангаратіба на південному узбережжі бразильського штату Ріо-де-Жанейро.
Екологічний орган міста заявив, що порушення були допущені “під час будівництва штучного озера в особняку”. Проєкт порушив правила використання та переміщення джерел прісної води, каміння та піску.
Неймара оштрафували, справу розслідуватимуть місцева генпрокуратура, державна цивільна поліція та управління охорони навколишнього середовища, а також інші органи екологічного контролю.
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