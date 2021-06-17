Про це повідомляє Данський футбольний союз.
“Після того, як Крістіан пройшов кілька обстежень серця, було прийнято рішення, що йому необхідний імплантований підшкірний кардіовертер-дефібрилятор. Це пристрій потрібен після серцевого нападу, щоб уникнути порушень ритму роботи серця. Крістіан погодився з порадою лікарів, план щодо установці дефібрилятора був підтверджений національними і міжнародними фахівцями, які порадили те ж саме. Ми закликаємо дати Крістіану і його родині спокій найближчим часом і поважати їхнє особисте життя”, – йдеться у заяві.
Update regarding Christian Eriksen.
Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP
— DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 17, 2021
Нагадаємо, інцидент стався 12 червня на грі між Данією та Фінляндією ближче до кінця першого тайму. На полі в Копенгагені Еріксен несподівано впав на землю, гру зупинили. Йому на полі почали надавати першу медичну допомогу: штучне дихання, а потім забрали з матчу.
У цей час інші гравці збірної Данії обступили футболіста, щоб затулити його від об’єктивів телекамер.
Арбітр і футболісти покликали медиків, а ті одразу на полі зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію.
13 червня Еріксен прийшов до тями у лікарні.
- У понеділок, 14 червня, півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен дав перший коментар італійській пресі після зупинки серця під час матчу на Євро-2020 проти збірної Фінляндії.