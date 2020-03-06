Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Виконком затвердив стратегію розвитку жіночого футболу на наступні 4 роки, яка передбачає справжню революцію в клубному жіночому футболі. Зокрема, це обов’язкова наявність жіночих команд у всіх клубах УПЛ — гарний подарунок нашим футболісткам до Свята весни”, – йдеться в повідомленні.

Відповідно до затвердженої стратегії, у сезоні-2020/2021 клуби УПЛ та першої ліги ПФЛ мають зареєструвати не менше 20-ти футболісток до 16-ти років.

Крім того, у сезоні-2021/2022 клуби УПЛ та першої ліги ПФЛ мають зареєструвати не менше 30-ти футболісток до 17-ти років та підписати угоду про співробітництво з жіночою командою вищої / першої / другої ліги чемпіонату України серед жінок або мати у структурі клубу жіночу команду вищої або першої ліги чемпіонату України серед жінок.