Футбольний матч між збірними Польщі та України відбудеться без глядачів через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

“Товариський поєдинок між національними збірними Польщі та України на Сілезькому стадіоні в Хожуві, який заплановано на 31 березня поточного року (початок — о 20:45 за місцевим часом), відбудеться за порожніх трибун”, – йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення щодо скасування всіх масових заходів, у тому числі — футбольних матчів, ухвалив польський уряд.

Зазначається, що гроші за вже придбані на цю зустріч квитки буде повернено.