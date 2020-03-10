Про це повідомили в Українській асоціації футболу.
“Товариський поєдинок між національними збірними Польщі та України на Сілезькому стадіоні в Хожуві, який заплановано на 31 березня поточного року (початок — о 20:45 за місцевим часом), відбудеться за порожніх трибун”, – йдеться в повідомленні.
Відповідне рішення щодо скасування всіх масових заходів, у тому числі — футбольних матчів, ухвалив польський уряд.
Зазначається, що гроші за вже придбані на цю зустріч квитки буде повернено.
- 9 березня біля двох чоловіків на Кіпрі виявили коронавірус. До цього Кіпр був останньою державою Європейського союзу, де не було випадків зараження COVID-19.