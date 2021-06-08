Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

У січні наступного року Хьюітт займе місце тимчасового голови Футбольної асоціації Пітера Маккормік.

Хьюітт наразі є невиконавчою очільницею в Visa Europe, The Restaurant Group plc, BGL Group і White Stuff.

“Я рада, що мене номінували на посаду голови Футбольної асоціації. Як показали події останніх місяців, це важливий момент для англійського футболу, з чіткою метою для всіх зацікавлених сторін забезпечити довгострокове благополуччя гри на всіх рівнях. Я була захоплена футболом з самого раннього віку, і я схвильована можливістю зіграти свою роль у формуванні майбутнього того, що так багато значить для багатьох”, – зазначила вона.

Хьюітт стане наступницею Грега Кларка, який в листопаді 2020 року відмовився від своїх повноважень через недоречні коментарі, які він зробив про чорношкірих і геїв перед урядовим комітетом.