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Футбольний клуб «Прикарпаття» з Івано-Франківська долучився до лав ЗСУ

Футбольний клуб "Прикарпаття" з Івано-Франківська фактично усім своїм складом вступив до Збройних Сил України. Футболісти та тренери вже склали присягу.

Неділя, 17 квітня 2022, 18:46
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу “Футбол 1/2/3”.

Футбольна команда Першої ліги прийняла рішення про мобілізацію практично одностайно, що є безпрецендентним випадком.

“У футболістів був певний страх – але боялися вони не служити, а заважати фаховим військовослужбовцям, адже не мали ніякого вміння воювати”, – зізнався капітан команди Василь Цюцюра.

Проте військовий комісар пояснив спортсменам, що їх усьому вчитимуть, готуватимуть, покажуть, як захищати Україну.

14 гравців та тренери склали військову присягу на вірність українському народові.

Теги: добровольці, ЗСУ, поповнення лав ЗСУ, ФБ "Прикарпаття"

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