Футбольний клуб «Прикарпаття» з Івано-Франківська долучився до лав ЗСУ

Про це йдеться у сюжеті телеканалу “Футбол 1/2/3”.
Футбольна команда Першої ліги прийняла рішення про мобілізацію практично одностайно, що є безпрецендентним випадком.
“У футболістів був певний страх – але боялися вони не служити, а заважати фаховим військовослужбовцям, адже не мали ніякого вміння воювати”, – зізнався капітан команди Василь Цюцюра.
Проте військовий комісар пояснив спортсменам, що їх усьому вчитимуть, готуватимуть, покажуть, як захищати Україну.
14 гравців та тренери склали військову присягу на вірність українському народові.
- Нагадаємо, за словами двох високопоставлених представників оборони США, РФ може розпочати наступний етап своєї військової кампанії в Україні на цих вихідних або на початку наступного тижня, і Україна швидко проходить артилерійські обстріли.
- Згідно з даними Генштабу, РФ продовжує накопичення своїх військ для завдання удару по Східних регіонах – але в російських військових є значні проблеми із забезпеченням.
- Вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернувся Спеціальний підрозділ збройних сил Великої Британії (спецзагін SAS). Британські військові навчають українських захисників користуватись протитанковими ракетними установками NLAW.