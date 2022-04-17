Футбольний клуб «Прикарпаття» з Івано-Франківська долучився до лав ЗСУ

Футбольний клуб "Прикарпаття" з Івано-Франківська фактично усім своїм складом вступив до Збройних Сил України. Футболісти та тренери вже склали присягу.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу “Футбол 1/2/3”.

Футбольна команда Першої ліги прийняла рішення про мобілізацію практично одностайно, що є безпрецендентним випадком.

“У футболістів був певний страх – але боялися вони не служити, а заважати фаховим військовослужбовцям, адже не мали ніякого вміння воювати”, – зізнався капітан команди Василь Цюцюра.

Проте військовий комісар пояснив спортсменам, що їх усьому вчитимуть, готуватимуть, покажуть, як захищати Україну.

14 гравців та тренери склали військову присягу на вірність українському народові.