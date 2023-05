Future Perfect: в Індії пройде перший фестиваль української культури

Про це інформує пресслужба Українського інституту, який став партнером фестивалю разом з EUNIC India за підтримки представництва Європейського Союзу в Індії і Embassy of Ukraine in the Republic of India.

Як повідомляється, фестиваль Future Perfect пропонує погляд на світ через українську музику, літературу, кіно, фотографію та мистецтво. Жителі та гості Нью-Делі почують творчі голоси з України та дізнаються про їхній внесок у формування культурного ландшафту Європи та світу.

Фестиваль відкриють відомі українські митці: письменниця Haska Kerosina Shyyan – author, художниці Maria Kulikovska і Ludmila Christeseva, режисерка Masha Kondakova, мисткиня і діджейка Rina Priduvalova, професійна гімнастка Анастасія Будяшкіна, а також заступниця голови Спілки Маріупольских греків України Нина Паскал.

У програмі фестивалю кінопокази, панельні дискусії, літературні читання та театральні перфоманси.

Нагадаємо, що у столиці Швеції 18 квітня розпочався “Європейський фестиваль: Українська весна”, мета якого – суголосна з темою цьогорічного головування Швеції в ЄС: єдиний фронт Європи на підтримку України.

У відомстві пояснили, що поєднання у назві фестивалю слів “європейський” та “українська” – не випадкове, адже за ним стоїть низка європейських культурних інституцій: Український Інститут у Швеції через мережу Національних інститутів культури Європейського Союзу (EUNIC) у співпраці з Європейською комісією. “Європейський фестиваль” планують зробити постійною подією по всій Європі, присвяченою різним актуальним темам, як цьогоріч.

Варто додати, що дві стрічки представляли Україну в конкурсній програмі 15-го Міжнародного фестивалю Movies That Matter. На заході були представлені фільми Максима Наконечного “Бачення метелика” та Романа Любого “Залізні метелики”.