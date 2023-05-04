російсько-українська війна
20:12 Суд присяжних визнав винними чотирьох членів ультраправої організації «Горді хлопці» у змові щодо штурму Капітолія
19:40 Через переповнені лікарні пораненими окупантами росіяни облаштовують цивільні навчальні заклади під медичні установи – Генштаб
19:31 Future Perfect: в Індії пройде перший фестиваль української культури
19:01 Спікер Маккарті змінив точку зору щодо війни РФ в Україні після звільнення ведучого Fox News: у WP вважають, що ці події пов‘язані
18:26 Від початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві зареєструвалися майже 250 тисяч переселенців
18:13 Росія завозить на ТОТ криміналітет з метою залякування мирних жителів – Міноборони
17:59 Немає жодних ознак причетності України до ймовірної атаки дронів на Кремль – розвідка США
17:55 Уряд Естонії збільшив термін строкової військової служби для більшості військ
17:48 З Авдіївки «всіх неможливо і нереально евакуювати» — глава МВА
17:33 ПАР розглядає можливості приїзду Путіна на саміт БРІКС
17:27 Україна щодня недоотримує близько 20 млн грн від експорту електроенергії до Словаччини з вини «Укренерго» – НКРЕКП
17:06 Росія формує карту критично важливих підводних та наземних систем союзників України — глава розвідки НАТО
17:03 До удару БпЛА по Кремлю може бути причетний оператор, що не співпрацює з жодним урядом – The Guardian
16:57 У Ліверпулі відкрили мурал з доповненою реальністю та музикою гурту TVORCHI
16:33 У НАБУ з’явився «секретний політтехнолог»: кандидатка на посаду в бюро розкрила деталі свого призначення
16:16 Макрон може відновити дзвінки до Путіна, щоб «не посилювати його ментальну ізоляцію»
15:59 Переправив окупантів до кордону України цивільним літаком: керівнику російської авіакомпанії повідомили про підозру
15:49 З Криму росіян «видворятимуть» за індивідуальними рішеннями, а не колективно – представниця президента України в АРК
15:37 Бойове протистояння у Судані: що потрібно знати про сторони конфлікту та його причини
15:33 У Туреччині попередили, що доля «зернового коридору» повністю залежить від майбутніх переговорів
15:30 Росіяни створюють фейкові журналістські організації на тимчасово окупованих територіях України – ЦНС
15:02 СБУ заблокувала діяльність 11 ворожих інтернет-агітаторів, які поширювали російську пропаганду
14:49 Зеленський у Нідерландах зустрівся з президентом та секретарем Міжнародного кримінального суду
14:49 У Чорному морі перебувають два носії крилатих ракет «Калібр» – ВМС ЗСУ
14:40 Активісти «Жовтої стрічки» закликали мешканців ТОТ знищувати георгіївські стрічки
14:21 Ситуація з водопіллям: в Україні залишаються підтопленими 614 дворогосподарств
14:19 Німецька компанія Henkel продала свій бізнес у Росії
14:04 13-річна українська співачка відмовилася виступати на фестивалі в Італії через участь росіянина
13:57 У Молдові штрафуватимуть за носіння георгіївської стрічки 9 травня
13:49 Український фільм «Ми не згаснемо» здобув нагороду на кінофестивалі в Німеччині
13:35 Унаслідок обстрілу Чернігівщини загинула жінка, троє осіб поранено

Future Perfect: в Індії пройде перший фестиваль української культури

3 5 по 8 травня в Індії відбудеться перший фестиваль української культури Future Perfect, навколо якого об'єдналися всі європейські інститути культури.

Четвер, 4 травня 2023, 19:31
Підтримати

Про це інформує пресслужба Українського інституту, який став партнером фестивалю разом з EUNIC India за підтримки представництва Європейського Союзу в Індії і Embassy of Ukraine in the Republic of India.

Як повідомляється, фестиваль Future Perfect пропонує погляд на світ через українську музику, літературу, кіно, фотографію та мистецтво. Жителі та гості Нью-Делі почують творчі голоси з України та дізнаються про їхній внесок у формування культурного ландшафту Європи та світу.

Фестиваль відкриють відомі українські митці: письменниця Haska Kerosina Shyyan – author, художниці Maria Kulikovska і Ludmila Christeseva, режисерка Masha Kondakova, мисткиня і діджейка Rina Priduvalova, професійна гімнастка Анастасія Будяшкіна, а також заступниця голови Спілки Маріупольских греків України Нина Паскал.

У програмі фестивалю кінопокази, панельні дискусії, літературні читання та театральні перфоманси.

Нагадаємо, що у столиці Швеції 18 квітня розпочався “Європейський фестиваль: Українська весна”, мета якого – суголосна з темою цьогорічного головування Швеції в ЄС: єдиний фронт Європи на підтримку України.

У відомстві пояснили, що поєднання у назві фестивалю слів “європейський” та “українська” – не випадкове, адже за ним стоїть низка європейських культурних інституцій: Український Інститут у Швеції через мережу Національних інститутів культури Європейського Союзу (EUNIC) у співпраці з Європейською комісією. “Європейський фестиваль” планують зробити постійною подією по всій Європі, присвяченою різним актуальним темам, як цьогоріч.

Варто додати, що дві стрічки представляли Україну в конкурсній програмі 15-го Міжнародного фестивалю Movies That Matter. На заході були представлені фільми Максима Наконечного “Бачення метелика” та Романа Любого “Залізні метелики”.

Теги: війна, Європа, ЄС, Індія, інститут культури, підтримка України, російсько-українська війна, українська кульутра, фестиваль

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook