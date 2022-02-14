Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) зробили спільну заяву на тлі можливого вторгнення Росії в Україну. За словами політиків, вони готові діяти спільно та запровадити проти Російської Федерації чергові санкції, які матимуть негативні наслідки для російської економіки.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7.

Міністри зауважили, що Москва продовжує стягувати до кордону України свої війська, що викликає занепокоєння. Проте навіть у такій ситуації G7 готова діяти швидко та рішуче, аби підтримати економіку України та підтримати зусилля світу, які спрямовані на термінову деескалацію дипломатичним шляхом.

“Разом з тим ми хочемо знову заявити, що будь-яка подальша військова ескалація з боку Росії отримає від нас швидку, скоординовану та сильну відповідь. Ми готові спільно запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масштабні та негайні наслідки для економіки Росії”, – акцентували міністри G7.

У G7 нагадали, що готові й надалі захищати суверенітет, територіальну цілісність, а також фінансову та економічну стабільність України. Міністри G7 зауважили, що разом із Міжнародним валютним фондом (МВФ) надають Києву значну фінансову допомогу. Тільки з 2014 року сума цієї допомоги перевищила 48 млрд доларів.

Міністри “Великої сімки” резюмували, що продовжать уважно стежити за розвитком подій та готові у найкоротші терміни підтримувати Україну економічно та фінансово.