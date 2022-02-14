Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7.
Міністри зауважили, що Москва продовжує стягувати до кордону України свої війська, що викликає занепокоєння. Проте навіть у такій ситуації G7 готова діяти швидко та рішуче, аби підтримати економіку України та підтримати зусилля світу, які спрямовані на термінову деескалацію дипломатичним шляхом.
“Разом з тим ми хочемо знову заявити, що будь-яка подальша військова ескалація з боку Росії отримає від нас швидку, скоординовану та сильну відповідь. Ми готові спільно запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масштабні та негайні наслідки для економіки Росії”, – акцентували міністри G7.
У G7 нагадали, що готові й надалі захищати суверенітет, територіальну цілісність, а також фінансову та економічну стабільність України. Міністри G7 зауважили, що разом із Міжнародним валютним фондом (МВФ) надають Києву значну фінансову допомогу. Тільки з 2014 року сума цієї допомоги перевищила 48 млрд доларів.
Міністри “Великої сімки” резюмували, що продовжать уважно стежити за розвитком подій та готові у найкоротші терміни підтримувати Україну економічно та фінансово.
- Нагадаємо, у парламенті Великої Британії ухвалили закон, котрим розширили та посилили санкції проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну.
- Окрім цього, члени комітету з закордонних справ Сенату США розглядають можливість накласти проти Росії санкції за здійснення кібератаки проти нашої країни. Такі обмежувальні заходи займатимуть перше місце в списку дій, спрямованих проти режиму Володимира Путіна, навіть до вторгнення в Україну.
- Також міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено заявив, що Іспанія долучиться до санкцій Європейського Союзу (ЄС) у випадку нового нападу Росії на Україну. Проте їх не вводитимуть превентивно, оскільки санкції розробили як застереження.
- Раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що Китай також постраждає від введених санкцій у випадку повномасштабного російського вторгнення в Україну.