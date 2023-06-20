Джерело: пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури із посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова

Зазначається, що за підсумками зустрічі в Японії Міністри транспорту держав G7 (США, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Японія) ухвалили спільну Декларацію, якою засудили руйнування Росією глобальних ланцюгів постачання. Зокрема, це стосується спроб підриву навігації цивільних суден в Чорному морі та пошкодження української транспортної інфраструктури. Для пом’якшення наслідків цих дій “Велика сімка” у співпраці з Координаційною платформою донорів підтримає відновлення транспортної інфраструктури України та сприятиме розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту української продукції. “Повномасштабне вторгнення Росії поставило логістичні виклики не тільки перед Україною, але й перед усім світом. Порушені ланцюжки постачань, перешкоджання навігації в Чорному морі, штучне блокування українського агроекспорту провокують загострення гуманітарних проблем в світі та спричиняють ріст цін на продовольство”, – зауважив Кубраков.

Також він додав, що глобальним завданням відомства є протистояння російській агресії та підтримка розвитку світової логістики. “Маємо спільне розуміння з державами G7, що підтримка відновлення та розвитку транспортної інфраструктури України тут є фундаментальною. Без працюючих транспортних шляхів в Україні глобальна архітектура логістики опиниться під загрозою”, – наголосив посадовець.

При цьому, як повідомляється, міністри транспорту G7 погодились активізувати міжнародні зусилля з розвитку програми ЄС “Шляхи Солідарності”. Вона передбачає фінансову підтримку проєктів розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту українського продовольства. Йдеться про розвиток Дунайського портового кластеру, прикордонної інфраструктури на кордоні з ЄС та Молдовою тощо.

Водночас міністри транспорту G7 наголосили на важливості стабільної роботи “Зернової ініціативи” та розвитку стійких транспортних зв’язків між Європою та Азією в обхід Росії. Зокрема, особлива увага надаватиметься розвитку “Середнього коридору” (Middle Corridor) та Центральної Транскаспійської транспортної мережі (Central Trans-Caspian Network).