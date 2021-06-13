У неділю лідери Групи семи домовилися збільшити свої внески для виконання зобов'язань допомогти біднішим країнам скоротити викиди вуглецю і впоратися з глобальним потеплінням.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомляє агентство, в комюніке поки не вистачає деталей і цифр збільшення фінансування.

Представник прем’єрміністра Великої Британії Бориса Джонсона заявив, що окремі країни повинні визначити розмір збільшення фінансування “в належний час”.

Раніше в проєкті комюніке сім країн – США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія – підтвердили своє зобов’язання “мобілізувати 100 мільярдів доларів на рік з державних і приватних джерел до 2025 року” для боротьби зі зміною клімату.

“З цією метою ми зобов’язуємось збільшувати та покращувати загальний внесок у міжнародне фінансування клімату за цей період і закликаємо інші розвинені країни долучитися та збільшити свій внесок у цю діяльність”.

У заяві, опублікованій пізно ввечері в суботу, Борис Джонсон сказав: “Захист нашої планети – це найважливіше, що ми як лідери можемо зробити для нашого народу”.

“У G7 є безпрецедентна можливість провести глобальну “зелену” промислову революцію з потенціалом змінити наш спосіб життя”.

Раніше анонсувалося, що лідери “Великої сімки” до 2030 року візьмуть на себе зобов’язання захищати 30% земних і морських територій світу.

Також очікується, що до 2030 року вони пообіцяють скоротити свої викиди майже вдвічі в порівнянні з рівнями 2010 року.

Велика Британія раніше пообіцяла скоротити викиди на 58% у порівнянні з рівнем 2010 року.