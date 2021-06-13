Про це повідомляє агентство Reuters.
Як повідомляє агентство, в комюніке поки не вистачає деталей і цифр збільшення фінансування.
Представник прем’єрміністра Великої Британії Бориса Джонсона заявив, що окремі країни повинні визначити розмір збільшення фінансування “в належний час”.
Раніше в проєкті комюніке сім країн – США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія – підтвердили своє зобов’язання “мобілізувати 100 мільярдів доларів на рік з державних і приватних джерел до 2025 року” для боротьби зі зміною клімату.
“З цією метою ми зобов’язуємось збільшувати та покращувати загальний внесок у міжнародне фінансування клімату за цей період і закликаємо інші розвинені країни долучитися та збільшити свій внесок у цю діяльність”.
У заяві, опублікованій пізно ввечері в суботу, Борис Джонсон сказав: “Захист нашої планети – це найважливіше, що ми як лідери можемо зробити для нашого народу”.
“У G7 є безпрецедентна можливість провести глобальну “зелену” промислову революцію з потенціалом змінити наш спосіб життя”.
Раніше анонсувалося, що лідери “Великої сімки” до 2030 року візьмуть на себе зобов’язання захищати 30% земних і морських територій світу.
Також очікується, що до 2030 року вони пообіцяють скоротити свої викиди майже вдвічі в порівнянні з рівнями 2010 року.
Велика Британія раніше пообіцяла скоротити викиди на 58% у порівнянні з рівнем 2010 року.
- Раніше активісти у костюмах Пікачу виступали за скасування саміту G7. До акції протесту приєдналися сотні активістів. Вони вимагали від лідерів G7 рішучих дій, спрямованих на подолання бідності, коронавірусу та кліматичних змін, а не протокольних переговорів за сформованим порядком денним.