Міністри закордонних справ попередили Росію про руйнівні наслідки її широкомасштабного вторгнення на територію України.

Відповідна заява опублікована на сайті міністерства закордонних справ Німеччини.

“Ми – Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу єдині в нашому засудженні нарощування Росією військової присутності та її агресивної риторики проти України”, – йдеться у заяві “Великої сімки”.

Вони також закликали Росію до деескалації ситуації, продовження дипломатичних перемовин і виконання своїх міжнародних зобов’язань стосовно прозорості військової діяльності.

Міністри також підтвердили підтримку зусиль Франції та Німеччини в “Нормандському форматі”, які мають на меті повне виконання Мінських домовленостей з метою врегулювання конфлікту на сході України.

Вони нагадали, що будь-яке застосування сили з метою зміни кордонів суворо заборонено міжнародним правом. Також що Росія повинна усвідомлювати, що подальша військова агресія проти України призведе до масових наслідків і великих фінансових втрат.

“Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України та праву кожної суверенної держави визначати своє майбутнє. Ми вітаємо обережну позицію України”, – заявили міністри G7 і пообіцяли й надалі поглиблювати співпрацю з метою спільної та всебічної відповіді.