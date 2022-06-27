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G7 стурбована рішенням РФ передати Мінську ракети, здатні нести ядерний заряд

Лідери країн G7 висловили "серйозну занепокоєність" у зв'язку з заявами РФ про те, що вона може передати РБ ракети, здатні нести ядерний заряд. Вони також наголосили на солідарності з Україною в її "мужньому захисті" суверенітету та територіальної цілісності, тому продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Києву.

Понеділок, 27 червня 2022, 20:29
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Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW із посиланням на заяву у замку Ельмау, оприлюднену після виступу президента України Володимира Зеленського, який закликав лідерів країн “великої сімки” зробити все можливе, щоб розв’язана РФ повномасштабна війна завершилася до кінця року.

Глави держав і урядів “сімки” засуджують і не визнають спроби РФ перекроїти кордони”, а також “замінити українських демократично обраних посадових осіб”.

Політики закликали Москву покласти край війні, негайно та беззастережно припинити всі військові дії та вивести війська й військову техніку “з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів”.

Окрім того, у “Групі семи” назвали невиправданим використання РФ ядерної риторики та попередили, що будь-яке застосування хімічної, біологічної та ядерної зброї спричинить серйозні наслідки.

“Ми висловлюємо серйозне занепокоєння після заяви Росії про те, що вона може передати Білорусі ракети з ядерним потенціалом”, – наголошено в документі. Йдеться про слова президента РФ Володимира Путіна, який на зустрічі 25 червня у Санкт-Петербурзі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком зазначив, що Москва найближчими місяцями направить Мінську ракетно-тактичні комплекси “Іскандер-М”, які можуть нести як балістичні, так і крилаті ракети — як і звичайній, так і в ядерній комплектації.

Одна з центральних тем діалогу лідерів Німеччини, США, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії  в Ельмау – економічні наслідки війни в Україні, що призвели до стрімкого зростання цін на енергію. Інші важливі аспекти – захист клімату та глобальна продовольча безпека. У пресслужбі британського уряду 26 червня заявили, що чотири країни “великої сімки” – Велика Британія, США, Японія та Канада – вже “найближчим часом” запровадять заборону на імпорт російського золота.

Саміт G7 триватиме до 28 червня.

Саміт G7

26 червня в Німеччині  у замковому курорті Шлосс Ельмау біля підніжжя найвищої гори Німеччини Цугшпіц розпочався триденний саміт G7.Очікується, що лідери G7 прагнутимуть продемонструвати єдиний фронт у підтримці України настільки, наскільки це буде необхідно. Вони шукатимуть шляхи посилення тиску на Кремль, хоча вони хочуть уникнути санкцій, які можуть розпалити інфляцію та посилити кризу вартості життя, яка вплине на життя і в їхніх країнах.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон учергове наголосить на необхідності беззаперечної підтримки України. Він переконаний: будь-які ознаки втоми або коливання з боку партнерів нашої держави зіграють на руку Кремля. Щоб допомогти з цією нагальною потребою, Велика Британія готова надати ще 525 мільйонів доларів США у вигляді гарантій для кредитування Світового банку пізніше цього року. Разом з цією оголошеною сьогодні фінансовою допомогою, сукупна економічна та гуманітарна підтримка Великої Британії для України цього року вже становить 1,8 мільярда доларів США.

Шведський політик і дипломат, експрем’єр-міністр Карл Більдт назвав нанесені по Києву ракетні удари сигналом для саміту G7:“Важко сприймати сьогоднішню ранкову ракетну атаку на житлові райони Києва як не навмисну російську ескалацію та сигнал до зустрічі G7 в Ельмау сьогодні”, – написав політик.

Теги: Велика сімка, допомога Україні, ізоляція рф, підтримка Києва, РБ, Ядерна загроза, G7

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