Про це пише міжнародне інформаційне агенство Reuters.
На чолі з міністром закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Європейський Союз та міністри закордонних справ Франції, Італії, Німеччини, Японії та Канади зустрілися в місті Ліверпуль (Велика Британія). Учасники перемовин висловили надію дипломатичного шляху до деескалації напруженості з Росією.
Україна опинилася в центрі кризи у відносинах Сходу та Заходу, оскільки звинувачує Росію в згрупуванні десятків тисяч військ у підготовці до можливого широкомасштабного військового наступу. Росія заперечує планування будь-якої атаки, а також звинувачує Україну та Сполучені Штати в дестабілізуючій поведінці.
“Ми повинні вжити всіх заходів, щоб повернутися до діалогу”, – сказала журналістам міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Наступного року настає черга Німеччини стати лідером G7 від Великої Британії.
Під час зустрічі головна дипломатка Великої Британії попередила членів G7, що “вільні демократичні країни” мають припинити зважати на російський газ та російські гроші задля збереження своєї незалежності.
У період 13-15 грудня помічниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи та Євразії доктор Карен Донфрід відвідає Київ і Москву, аби обговорити питання ймовірного загострення військового конфлікту та нарощування Росією військових сил на кордоні.
- Нагадаємо, “Росія має вирішити: вона хоче бути з Європою або проти неї”, – прем’єр-міністр Польщі поставив ультиматум Кремлю.
- Раніше лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.