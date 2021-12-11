Україна опинилася в центрі кризи у відносинах Сходу та Заходу, оскільки звинувачує Росію в згрупуванні десятків тисяч військ у підготовці до можливого широкомасштабного військового наступу. Росія заперечує планування будь-якої атаки, а також звинувачує Україну та Сполучені Штати в дестабілізуючій поведінці.

“Ми повинні вжити всіх заходів, щоб повернутися до діалогу”, – сказала журналістам міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Наступного року настає черга Німеччини стати лідером G7 від Великої Британії.

Під час зустрічі головна дипломатка Великої Британії попередила членів G7, що “вільні демократичні країни” мають припинити зважати на російський газ та російські гроші задля збереження своєї незалежності.

У період 13-15 грудня помічниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи та Євразії доктор Карен Донфрід відвідає Київ і Москву, аби обговорити питання ймовірного загострення військового конфлікту та нарощування Росією військових сил на кордоні.