Про це йдеться в офіційній заяві Групи Семи, розміщеній на їхньому сайті.
G7 висловили глибоку стурбованість загрозами захоплення та мілітаризації Росією ЗАЕС, засудили викрадення агресором керівництва та персоналу електростанції та будь-які форми тиску на її працівників. Наголошується, що такі дії ще більше погіршують ядерну безпеку та захист ЗАЕС, не дозволяючи ключовому персоналу виконувати свої незамінні функції.
“Ми рішуче відкидаємо ці безрозсудні, жорстокі та небезпечні дії та вимагаємо негайного звільнення затриманих”, – наголошується у заяві.
Група Семи також закликала Росію негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику, Україні, вивести весь російський персонал з об’єкта та припинити будь-які спроби безрозсудно та небезпечно поставити ЗАЕС під російське управління, що може ще більше поставити під загрозу її безпеку.
G7 наголосили, що ніколи не визнають спроб РФ незаконно анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України.
“Будь-які такі спроби анексії є нікчемними та не мають юридичної сили. Ми підтверджуємо повний суверенітет України над усією її територією, включно з цим ядерним об’єктом ЗАЕС; електроенергія, яку вона виробляє, належить Україні, і ми наголошуємо, що спроби Росії відключити станцію від української енергомережі були б неприйнятними. Ми рішуче наголошуємо, що ЗАЕС не має використовуватись для військових дій чи зберігання матеріальних засобів”, – йдеться у заяві.
Група Семи висловила підтримку зусиль Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), направлених на забезпечення безпеки та захисту ядерних об’єктів України.
- Під час звернення до Європейської Ради президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС, готуючи теракт. Він закликав зреагувати європейську спільноту та направити на об’єкт міжнародну спостережну місію.
- Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що планує повернутися в Україну та РФ задля продовження переговорів про безпекову ситуацію довкола окупованої росіянами Запорізької АЕС.
- 12 жовтня Запорізька АЕС знову живилася від дизель-генераторів. Окупанти пошкодили підстанцію “Дніпровська”, внаслідок чого ЗАЕС повністю була знеструмлена.
- Російські загарбники викрали печатку Запорізької атомної електростанції, яка засвідчувала право підпису документів.
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Російські окупанти готуються до зими, перетворюючи Запорізьку АЕС на так звані “казарми”. У машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків ЗАЕС заводять ліжка, матраци, бойлери та інше побутове “знаряддя”.