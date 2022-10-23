Міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) G7 засудив російську агресію на території України, зокрема анексію Росією українських територій, ядерний шантаж і підтримали МАГАТЕ у їх сприянні безпеці на Запорізькій електростанції (ЗАЕС).

Про це йдеться в офіційній заяві Групи Семи, розміщеній на їхньому сайті.

G7 висловили глибоку стурбованість загрозами захоплення та мілітаризації Росією ЗАЕС, засудили викрадення агресором керівництва та персоналу електростанції та будь-які форми тиску на її працівників. Наголошується, що такі дії ще більше погіршують ядерну безпеку та захист ЗАЕС, не дозволяючи ключовому персоналу виконувати свої незамінні функції.

“Ми рішуче відкидаємо ці безрозсудні, жорстокі та небезпечні дії та вимагаємо негайного звільнення затриманих”, – наголошується у заяві.

Група Семи також закликала Росію негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику, Україні, вивести весь російський персонал з об’єкта та припинити будь-які спроби безрозсудно та небезпечно поставити ЗАЕС під російське управління, що може ще більше поставити під загрозу її безпеку.

G7 наголосили, що ніколи не визнають спроб РФ незаконно анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України.

“Будь-які такі спроби анексії є нікчемними та не мають юридичної сили. Ми підтверджуємо повний суверенітет України над усією її територією, включно з цим ядерним об’єктом ЗАЕС; електроенергія, яку вона виробляє, належить Україні, і ми наголошуємо, що спроби Росії відключити станцію від української енергомережі були б неприйнятними. Ми рішуче наголошуємо, що ЗАЕС не має використовуватись для військових дій чи зберігання матеріальних засобів”, – йдеться у заяві.

Група Семи висловила підтримку зусиль Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), направлених на забезпечення безпеки та захисту ядерних об’єктів України.