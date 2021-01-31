Перше судове засідання у 2021 році у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 над окупованим Донбасом відбудеться в Нідерландах у судовому комплексі "Схіпгол" 1 лютого.

Це випливає із внесених змін до графіка слухань Окружного суду Гааги.

Засідання призначено на 10:00 за місцевим часом (11.00 за Києвом), ідеться в повідомленні.

Також заплановано онлайн-трансляцію засідання.

Нагадаємо, що Boeing-777 рейсу MH17 був збитий терористами в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилось 298 осіб. Всі вони загинули.