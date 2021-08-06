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Гаїті просить комісію ООН розслідувати вбивство президента

Уряд Гаїті звернувся до ООН з проханням про допомогу в проведенні міжнародного розслідування вбивства президента Жовенеля Моїза.

П’ятниця, 6 серпня 2021, 14:46

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Гаїті звернулася за допомогою в листі на ім’я генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Зокрема, країна закликала створити “міжнародну комісію з розслідування”, а також спеціальний суд для судового переслідування підозрюваних.

У листі, підписаному міністром закордонних справ Клодом Жозефом, йдеться, що Гаїті вважає напад на Моїза в його резиденції міжнародним злочином через ймовірну роль іноземців в його плануванні, фінансуванні та проведенні.

Гаїті також заявила, що підтримка ООН повинна слідувати моделі розслідування терористичного акту 2005 року в Лівані, внаслідок якого загинули 22 людини, включаючи прем’єр-міністра.

  • Президент Моїз був убитий 7 липня, ймовірно, 28 іноземними найманцями. Його дружина була також поранена. Її госпіталізували ​​до лікарні Маямі.
  • Поранена вдова президента Гаїті описала момент, коли вбивці “зрешетили” її чоловіка кулями після того, як вони увірвалися в їх будинок посеред ночі.
  • Тимчасовий прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф заявив, що президента Жовенеля Моїза катували перед вбивством.
Теги: вбивство, ООН, Гаити

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