Гаїті просить комісію ООН розслідувати вбивство президента

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Гаїті звернулася за допомогою в листі на ім’я генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
Зокрема, країна закликала створити “міжнародну комісію з розслідування”, а також спеціальний суд для судового переслідування підозрюваних.
У листі, підписаному міністром закордонних справ Клодом Жозефом, йдеться, що Гаїті вважає напад на Моїза в його резиденції міжнародним злочином через ймовірну роль іноземців в його плануванні, фінансуванні та проведенні.
Гаїті також заявила, що підтримка ООН повинна слідувати моделі розслідування терористичного акту 2005 року в Лівані, внаслідок якого загинули 22 людини, включаючи прем’єр-міністра.
- Президент Моїз був убитий 7 липня, ймовірно, 28 іноземними найманцями. Його дружина була також поранена. Її госпіталізували до лікарні Маямі.
- Поранена вдова президента Гаїті описала момент, коли вбивці “зрешетили” її чоловіка кулями після того, як вони увірвалися в їх будинок посеред ночі.
- Тимчасовий прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф заявив, що президента Жовенеля Моїза катували перед вбивством.