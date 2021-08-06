Гаїті просить комісію ООН розслідувати вбивство президента

Уряд Гаїті звернувся до ООН з проханням про допомогу в проведенні міжнародного розслідування вбивства президента Жовенеля Моїза.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Гаїті звернулася за допомогою в листі на ім’я генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Зокрема, країна закликала створити “міжнародну комісію з розслідування”, а також спеціальний суд для судового переслідування підозрюваних.

У листі, підписаному міністром закордонних справ Клодом Жозефом, йдеться, що Гаїті вважає напад на Моїза в його резиденції міжнародним злочином через ймовірну роль іноземців в його плануванні, фінансуванні та проведенні.

Гаїті також заявила, що підтримка ООН повинна слідувати моделі розслідування терористичного акту 2005 року в Лівані, внаслідок якого загинули 22 людини, включаючи прем’єр-міністра.