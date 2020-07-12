Про це повідомляє агенство Reuters.

У суботу, 11 липня, секс-працівниці влаштували акцію протесту в Гамбурзі. Вони вийшли на вулиці в масках на обличчях з плакатами: “Єдина Європа — один закон”, “Ми залучаємо ваших туристів в дорогу Німеччину” і іншими.

Жінки стверджують, що їхнє місце роботи безпечніше за магазини, ресторани та бари, роботу яких вже відновили. Видання наводить звернення Асоціації секс-працівників.

“Проституція не несе більшого ризику зараження, ніж інші послуги, пов’язані з тілом: масаж, косметика або навіть танці або контактні види спорту”, — йдеться в заяві.

Секс-працівниці також стверджують, що закриття ліцензованих приміщень змушує їх йти на вулицю і заробляти незаконно. Крім того, це негігієнічно і дуже небезпечно.