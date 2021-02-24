У середу, 24 лютого, Гана першою в світі отримала партію вакцини проти COVID-19 в рамках програми COVAX.

Про це йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров’я та UNICEF.

Зокрема, країна отримала партію з 600 тис. доз препарату AstraZeneca, що є частиною початкового траншу поставок вакцини.

“Це знаменна подія, оскільки поява вакцини проти COVID-19 в Гані має вирішальне значення для припинення пандемії. Єдиний вихід з цієї кризи – зробити щеплення доступними для всіх. Ми дякуємо всім партнерам, які підтримують механізм COVAX для швидкої і справедливої доставки безпечних і ефективних вакцин проти COVID-19 в усі країни”, – зазначили в ВООЗ і ЮНІСЕФ.

Всього в цьому році центр COVAX планує доставити близько 2 мільярдів доз вакцини проти COVID-19.