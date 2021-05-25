Президент США Джо Байден назвав обурливим інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича. Американський лідер запевнив, що Вашингтон відреагує на це.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Білого дому.

“Примусове перенаправлення Білоруссю комерційного рейсу Ryanair, що здійснював політ між двома країнами-членами Євросоюзу, та подальше зняття з борту і затримання білоруського журналіста Романа Протасевича – це пряме порушення міжнародних норм. США найрішучіше засуджують завертання літака і арешт Протасевича”, – зазначив Байден.

Американський лідер назвав інцидент з Протасевичем “ганебним нападом як на політичне інакомислення, так і на свободу преси”.

“Цей обурливий інцидент та відео, яке пан Протасевич, як видається, зняв під примусом, є ганебним нападом як на політичне інакомислення, так і на свободу преси”, – йдеться в заяві.

Байден наголосив, що Сполучені Штати “приєднуються до країн усього світу” і вимагають звільнення Протасевича, а також “сотень політичних в’язнів, яких несправедливо утримує режим Лукашенка”.

“Приєднуюся до численних закликів щодо міжнародного розслідування, щоб встановити повну картину інциденту”, – додав Байден.

Він привітав політичне рішення лідерів Євросоюзу про економічні санкції та інші заходи щодо Білорусі у зв’язку з вказаним інцидентом. Байден запевнив, що Вашингтон теж готує заходи для притягнення винних до відповідальності.

“Я попросив свою команду підготувати відповідні варіанти для притягнення причетних осіб до відповідальності, у тісній координації з Євросоюзом, іншими союзниками й партнерами та міжнародними організаціями”, – зазначив президент США.

Американський лідер додав, що білоруси місяцями ведуть боротьбу за демократію, повагу до свобод і прав людини у своїй країні.

“Висловлюю захоплення мужністю і рішучістю білорусів, які борються за свої основоположні права, включно з журналістами на зразок Романа Протасевича та лідерами опозиції, як Світлана Тихановська і її чоловік Сергій Тихановський. США продовжать підтримувати народ Білорусі у цій боротьбі”, – підсумував Байден.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.