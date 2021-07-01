Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Закриття 81 магазину відбудеться “поетапно” в період з кінця серпня по кінець вересня.
Компанія не розголошує, на скількох співробітників вплине закриття, але найближчим часом почне процес консультацій з персоналом.
У Gap також заявили, що “не йдуть з ринку Великобританії” і продаватимуть в Інтернеті, коли всі магазини закриються.
Представник Gap сказав, що це рішення було прийнято після стратегічного огляду його європейського бізнесу. Зокрема, причинами закриття магазинів стала динаміка ринку, іншими словами, величезний зсув в бік покупок в Інтернеті.
Крім того, компанія також планує розвантажити свої магазини у Франції і Італії.
Gap став хітом, коли він вперше відкрився у Великобританії в 1987 році. Але в останні роки бренд щосили намагається залишатися актуальним, вдаючись до рясних знижок, щоб залучити покупців.
- Раніше компанія Gap, яка є найбільшим рітейлером одягу в США, показала першу річ зі спільної колекції з репером та дизайнером Каньє Вестом.