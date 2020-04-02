Про це вона повідомила у Twitter.

“Батькам, вчителям та опікунам, які стежать за тим, щоб діти розважалися, і намагаються їх чимось зацікавити, на карантині може знадобитися трохи магії, тому я із задоволенням запускаю Harry Potter At Home“, — написала Джоан Роулінг.

На сайті можна знайти загадки, вікторини, головоломки, розважальні статті та майстер-класи з малювання чарівних істот.

Кожен учитель може в режимі відеозв’язку прочитати своїм учням книги про Гаррі Поттера. Про те, як це можна зробити описано тут.

Безкоштовно послухати аудікнігу “Гаррі Поттер і Філософський камінь” можна буде у найближчі тижні завдяки співпраці з Audible (продавець і виробник аудіокниг).

Книга буде доступна на новій платформі Audible Stories – audible.com. Послухати її можна буде на шести мовах – англійською, іспанською, французькою, італійською, німецькою та японською.

На WizardingWorld.com можна буде знайти багато цікавого, що допоможе зайняти дітей, наприклад, відеоролики про чарівні ремеслах, забавні статті, вікторини, головоломки та багато іншого.

Відвідувачі онлайн-бібліотеки OverDrive протягом квітня зможуть безкоштовно читати книгу “Гаррі Поттер і Філософський камінь”.

Варто відзначити, що по всьому світу було продано більше 500 мільйонів книг про Гаррі Поттера.