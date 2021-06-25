Віцепрезидентка США Камала Гарріс в п'ятницю, 25 червня, вперше за кілька місяців роботи відвідала південний кордон з Мексикою. Вона прилетіла до міста Ель-Пасо (штат Техас).

Про це повідомляє американське видання USA TODAY.

Головне завдання Гарріс — налагодження дипломатичних відносин з Мексикою та країнами Північного Трикутника (Гватемала, Гондурас, Сальвадор) задля стримування потоків нелегальних мігрантів та боротьби з причинами міграції.

Гарріс зауважила журналістам, що завжди планувала поїхати на кордон.

“Реальність не в кількості нелегальних мігрантів, а в тому, що ми повинні працювати з причинами та наслідками нелегальної міграції”, – сказала Гарріс.

На думку деяких політиків, візит Гарріс на кордон сприятиме формуванню політики щодо подолання першопричин нелегальної міграції, а також продемонструє, що адміністрація Джо Байдена утримує нелегалів в гідних умовах.

За даними міграційної служби, в травні через американський кордон перейшли понад 22 тисячі мігрантів.

На віцепрезидентку США протягом кількох місяців тиснули республіканці та деякі демократи на Капітолійському пагорбі. Вони вимагали, аби Гарріс на власні очі переконалася, що на кордоні різко збільшилася кількість мігрантів.

Президент США Джо Байден 25 березня доручив віцепрезидентці Камалі Гарріс розібратися з ситуацією на південному кордоні, де тисячі нелегальних мігрантів заходять на територію США та відмовляються повертатися. Серед доручень Байдена — відвідання південного кордону, а також – спроби розв’язання проблеми з керівниками країн, з яких приходять нелегальні мігранти.

Однак через місяць після доручення Байдена Гарріс так і не з’їздила на кордон, за що її критикували журналісти. Тоді Гарріс відреагувала, однак на кордон все одно не поїхала. Натомість передала свої книги “Супергерої всюди” кожній дитині, яка потрапила до нового притулку для нелегальних мігрантів у Лонг-Біч (Каліфорнія).

Нещодавно Гарріс заявила, що не могла поїхати на кордон, бо в перші дні роботи нової адміністрації вона не мала змоги часто кудись їздити.

Гарріс стверджує, що навіть якщо поїде на кордон, а саме цього від неї чекають, це не розв’яже питання, тому що потрібно викорінити проблеми, які призводять до нелегальної міграції. Вона додала, що була на кордоні під час сенаторства від штату Каліфорнія.

Гарріс додала, що адміністрація Байдена працює над тим, аби в Мексиці та країнах Північного трикутника (Гватемала, Гондурас, Сальвадор) було створено такі соціальні та економічні умови, щоб люди не воліли йти до США задля кращого життя.