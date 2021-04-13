Скандальний голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн, засуджений до 23 років у справі про злочини сексуального характеру, у в’язниці "майже осліп" та втрачає зуби.

Про це із посиланням на заяву його адвоката інформують американський телеканал Fox News та видання Vulture.

У звʼязку з погіршенням стану здоровʼя запланована екстрадиція Вайнштейна до Лос-Анджелес була відкладена.

Так, у понеділок, 12 квітня, 69-річний ув’язнений продюсер взяв участь у судовому слуханні в онлайн-режимі (з виправної колонії Венде в штаті Нью-Йорк). А його адвокат Норман Еффман назвав зростаючі проблеми зі здоров’ям Вайнштейна як одну з причин, чому він поки що не може залишити Нью-Йорк.

Слухання проходило в суді міста Буффало (штат Нью-Йорк).

За словами адвоката, Вайнштейн наразі “майже осліп”, а також має проблеми із серцем та спиною і діабет. Крім того, у продюсера є проблеми із зубами (він почав їх втрачати).

Адвокат уточнив, що Вайнштейну було призначено кілька медичних процедур – для лікування поганого зору та “порятунку зубів”, і він повинен їх отримати до екстрадиції.

“Наразі він майже осліп і потребує хірургічного втручання та уколів. У нього також серйозні стоматологічні проблеми, і він запланував певні процедури, щоб зберегти зуби. Наразі він втратив десь чотири зуби”, — повідомив Еффман.

Тепер захист отримав ще кілька тижнів, щоб оскаржити вимогу прокуратури про екстрадицію Вайнштейна із штату Нью-Йорк.

Вайнштейна хочуть екстрадувати до Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) у рамках нових звинувачень, висунутих прокуратурою міста. Процедуру екстрадиції відкладали через епідемію коронавірусу.

Як відомо, звинувачення проти Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти.

Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, в тому числі відомі актриси Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хайек. Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.

У березні 2020 року Вайнштейн був засуджений до 23 років в’язниці у справі про злочини сексуального характеру. Вирок виніс суд штату Нью-Йорк.

Паралельно у Лос-Анджелесі йому пред’явили звинувачення у зґвалтуванні і сексуальному насильстві щодо двох жінок у 2013 році. Звинувачення висунули у січні 2020 року.

У квітні того ж року прокуратура Лос-Анджелеса висунула нове звинувачення продюсеру: за напад на жінку в готелі в Беверлі-Хіллз у травні 2010 року.

А у жовтні 2020 року Вайнштейну пред’явили нові звинувачення в шести епізодах сексуального насильства. Загалом у Каліфорнії проти нього висунуто обвинувачення за 11 епізодами.

Сам опальний продюсер наполягає на своїй невинуватості. Якщо Вайнштейна визнають винним, йому загрожує до 140 років за ґратами.