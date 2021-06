Гасла, які на вимогу РФ зобов’язала прибрати УЄФА, хочуть зробити футбольними символами України

Про це у Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

Як відомо, українська національна збірна мала виступати на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).

Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А депутат Держдуми Росії Дмитро Свищьов “закликав УЄФА заборонити цю форму”. І УЄФА погодилася, зобов’язавши прибрати гасло “Героям слава!”.

Павелко терміново вилетів до Риму, де тривають перемовини з представниками УЄФА. На 11 червня він запропонував скликати онлайнове засідання Виконкому УАФ, на якому розглянути такі питання:

“Насправді намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих всередині слова, наші “друзі” сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: .”Glory to Ukraine! Glory to the heroes!”. Переконаний, що важелі впливу тих, кому не подобаються цілісність і патріотичність спортивної української нації, дали фатальну тріщину і довели їхню неефективність. І за будь-яких обставин гасла “Слава Україні” і “Героям слава” не можуть нікуди зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їхню неймовірну енергетику”, — переконаний Павелко.