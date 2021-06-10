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Гасла, які на вимогу РФ зобов’язала прибрати УЄФА, хочуть зробити футбольними символами України

Українська асоціація футболу (УАФ) може затвердити статус офіційних футбольних символів України для гасел "Слава Україні" та  "Героям слава!". 

П’ятниця, 11 червня 2021, 01:00

Про це у Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

Як відомо, українська національна збірна мала виступати на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).

Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А депутат Держдуми Росії Дмитро Свищьов “закликав УЄФА заборонити цю форму”. І УЄФА погодилася, зобов’язавши прибрати гасло “Героям слава!”.

Павелко терміново вилетів до Риму, де тривають перемовини з представниками УЄФА. На 11 червня він запропонував скликати онлайнове засідання Виконкому УАФ, на якому розглянути такі питання:

  • про затвердження статусу офіційних футбольних символів України для гасел “Слава Україні” та “Героям слава!”;
  • про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних кордонах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької й Луганської областей).

“Насправді намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих всередині слова, наші “друзі” сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: .”Glory to Ukraine! Glory to the heroes!”. Переконаний, що важелі впливу тих, кому не подобаються цілісність і патріотичність спортивної української нації, дали фатальну тріщину і довели їхню неефективність. І за будь-яких обставин гасла “Слава Україні” і “Героям слава” не можуть нікуди зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їхню неймовірну енергетику”, — переконаний Павелко.

  • Президент УАФ Андрій Павелко раніше розповів, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА.
  • Рішення УЄФА на користь росіян може бути вмотивованим тим, що “Газпром” став спонсором УЄФА. 19 травня компанія продовжила партнерство до 2024 року.
  • Посольства Сполучених Штатів і Великої Британії в Києві підтримали дизайн нової форми національної збірної України з футболу, в якій вона виступить на чемпіонаті Європи.
Теги: державна символіка, Збірна України з футболу, Росія, УЄФА

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