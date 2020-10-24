Національна американська газета USA Today вперше за 38 років існування відкрито підтримала кандидата в президенти США. Йдеться про Джо Байдена.

20 жовтня вийшов матеріал Elect Joe Biden. Reject Donald Trump (Вибирайте Джо Байдена. Відмовтеся від Дональда Трампа).

У газеті нагадали, що на попередніх президентських виборах, у 2016 році, відкрито закликали не голосувати за Дональда Трампа. Але тоді не було відкритої агітації за іншого кандидата. В редакції називали Трампа “невідповідним високій посаді”, оскільки йому не вистачало “темпераменту, знань, стійкості й чесності, таких необхідних американським президентам”.

“Ми можемо більше ніколи не підтримувати кандидата в президенти. Насправді ми сподіваємося, що нам більше не доведеться цього робити”, – сказано в матеріалі.

В редакції USA Today зазначили, що на виборах 2016 року підтримували кандидатуру представниці Демократичної партії Гілларі Клінтон.

“У цьому році редакція одноголосно підтримує обрання Джо Байдена”, – сказано в статті.

В USA Today пояснили, що не згодні з політикою Білого дому щодо реагування на стримування епідемії коронавірусу. Також вони не згодні з політикою щодо охорони здоров’я, змін клімату, імміграції та торгівлі.

“Протягом майже чотирьох десятиліть редакційна колегія підтримувала певні основні цінності: істину, підзвітність, цивілізованість у публічному дискурсі, протидію расизму, спільні вирішення національних проблем та стійку підтримку прав Першої поправки. Це не партійні проблеми, або, принаймні, вони не повинні ними бути. Дональд Трамп розтоптав кожен із цих принципів, зробивши понад 20 000 брехливих або оманливих заяв; ухиляючись від відповідальності за свої дії; викидаючи потоки образ на адресу своїх критиків; розпалюючи расову ненависть; керуючи більше як лідер червоних штатів, ніж Сполучених; невпинно атакуючи вільну пресу”, – резюмували журналісти.

До слова, президентські вибори в США відбудуться у вівторок, 3 листопада.