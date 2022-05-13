Харківського письменника, поета, активіста та волонтера Сергія Жадана названо "Людиною року" за версією польського видання Gazeta Wyborcza.

Про це йдеться у відповідній публікації видання.

“Коли це [війна] спалахнуло, він [Сергій Жадан] вирішив не виїжджати з Харкова, який розташований лише за 20 км по прямій від російського кордону”, — йдеться у повідомленні.

У виданні наголосили, що Жадан не пішов, попри те, що росіяни бомбардують місто та зайнявся тим, до чого покликані письменники під час війни: підняття настрою людей, організації концертів у станції Харківського метро.

“Відвідує поранених у шпиталі, привозить припаси бійцям на фронт. Водночас захищає українську культуру від Росії. Така дивовижна постать – Сергій Жадан. Наша людина року 2022”, — зазначають журналісти Gazeta Wyborcza.

Наразі письменник пише публікації про війну для західних газет, дає інтерв’ю, однак насамперед займається гуманітарною допомогою. Спільно з друзями Жадан надає допомогу під обстрілом пенсіонерам, перевозячи ліки та продукти, організовуючи психологічну підтримку жінок і дітей.

Для поляків він був обличчям української літератури майже два десятиліття, коли видавництво “Чарне” почало публікувати його оповідання та романи.