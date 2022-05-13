Про це йдеться у відповідній публікації видання.
“Коли це [війна] спалахнуло, він [Сергій Жадан] вирішив не виїжджати з Харкова, який розташований лише за 20 км по прямій від російського кордону”, — йдеться у повідомленні.
У виданні наголосили, що Жадан не пішов, попри те, що росіяни бомбардують місто та зайнявся тим, до чого покликані письменники під час війни: підняття настрою людей, організації концертів у станції Харківського метро.
“Відвідує поранених у шпиталі, привозить припаси бійцям на фронт. Водночас захищає українську культуру від Росії. Така дивовижна постать – Сергій Жадан. Наша людина року 2022”, — зазначають журналісти Gazeta Wyborcza.
Наразі письменник пише публікації про війну для західних газет, дає інтерв’ю, однак насамперед займається гуманітарною допомогою. Спільно з друзями Жадан надає допомогу під обстрілом пенсіонерам, перевозячи ліки та продукти, організовуючи психологічну підтримку жінок і дітей.
Для поляків він був обличчям української літератури майже два десятиліття, коли видавництво “Чарне” почало публікувати його оповідання та романи.
- Нагадаємо, що Сергій Жадан заявив, що не збирається виїжджати з Харкова, оскільки він, попри постійні російські обстріли міста, займається волонтерством та просуванням української культури.
- Також Жадан отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера за “літературну, поетичну та есеїстичну творчість та мужню відданість у важкий час”.
- Раніше #Букви розповідали про те, чому Жадан без перебільшення один із найголовніших українських письменників сьогодення.