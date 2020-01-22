Вищий антикорупційний суд прийняв рішення вести судовий розгляд у справі екснардепа-втікача Олександра Онищенка без його присутності.

Про це повідомили в прес-службі ВАКС.

У вівторок, 21 січня, ВАКС задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та дозволив здійснювати “спеціальне судове провадження” у справі щодо ймовірного організатора “газових схем” та його спільниці.

“Обвинувачені вже вкотре не з’являються на судове засідання за вимогою суду. Тож колегія суддів ВАКС прийняла рішення проводити судове провадження за їх відсутності та викликати обвинувачених у судове засідання шляхом публічного розміщення оголошень відповідно до вимог законодавства”, — йдеться в повідомленні.

Крім цього, суд направив обвинуваченому повістку в Німеччину де він, за інформацією і захисту, і обвинувачення, знаходиться під вартою. Наступне засідання відбудеться через 3,5 місяці — 4 травня.

“Така значна перерва між засіданнями пов’язана також з тривалим процесом доставки повідомлення за кордон”, — пояснили в суді.

Нагадаємо, Олександр Онищенко підозрюється українськими правоохоронними органами в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”.

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт 5 липня 2016 року. Однак напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. Він був оголошений в національний розшук 8 серпня 2016 року.

У липні минулого року року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило досудове розслідування “газової справи”. Фігурантам, в тому числі — екс-нардепу Онищенку, інкримінують злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації) КК України.