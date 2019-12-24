Про це повідомив в Telegram народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко
За інформацією нардепа, ввечері у вівторок, 24 грудня, Кабмін зібрався на екстрене закрите засідання. Воно буде присвячено переговорам з Російською Федерацією щодо транзиту газу.
“У найближчі хвилини почнеться екстрене засідання Кабміну з питання газових переговорів з Росією. Формат засідання повністю закритий — ДСК (для службового Користування)”, — повідомив Гончаренко.
Як стало відомо, Україна має намір 27 грудня підписати з Росією контракт про продовження транзиту газу.
- Також повідомлялося, що Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу.
- Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель розповів подробиці договору щодо газу між Україною і Росією.
- Виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що в підписаному між НАК “Нафтогаз” і “Газпромом” протоколі немає ніяких домовленостей про прямі поставки російського газу.