Кабінет міністрів України зібрався на екстрене вечірнє засідання для обговорення газових переговорів з Росією.

Про це повідомив в Telegram народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко

За інформацією нардепа, ввечері у вівторок, 24 грудня, Кабмін зібрався на екстрене закрите засідання. Воно буде присвячено переговорам з Російською Федерацією щодо транзиту газу.

“У найближчі хвилини почнеться екстрене засідання Кабміну з питання газових переговорів з Росією. Формат засідання повністю закритий — ДСК (для службового Користування)”, — повідомив Гончаренко.

Як стало відомо, Україна має намір 27 грудня підписати з Росією контракт про продовження транзиту газу.