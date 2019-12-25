Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель не виключає, що російська компанія "Газпром" може відмовитися від досягнутих домовленостей під час газових переговорів через політичні переконання.

Про це він написав у колонці для “Економічної правди”.

Оржель зробив акцент на тому, що про досягнуті домовленості варто говорити лише як про “можливі”, поки контракт не буде підписано всіма сторонами.

На даний момент досягти домовленості про транзит через українську територію протягом п’яти наступних років вдалося домовитися тільки за рахунок того, що “росіянам не вистачило буквально “кілька днів”, щоб добудувати “Північний потік-2″ і пустити газ в Європу в обхід української ГТС”.

За словами міністра, в цій ситуації Україні дуже сприяла позиція США.

“Газпром” – дуже непередбачуваний гравець, для якого політичні інтереси можуть бути важливіші за фінансові… Про плату за транзит, попри підписані протоколи, я говорю як про “потенційну”, – написав Оржель.

Міністр зробив акцент на тому, що протокол – це ще не угода.

“Але протокол – це ще не угода. Останній тиждень грудня наші компанії будуть розробляти драфт тексту. Але поки сама угода не підписана – транзиту немає. Чи може друга сторона “зістрибнути” в останній момент? Так. Чи готові ми до цього? Так. Але якщо це відбудеться, то всі іміджеві втрати понесе “Газпром”. Україна покаже себе як надійний і договороздатний транзитний партнер Європи, який може йти на розумні компроміси, що відповідають нашим національним інтересам і енергетичній безпеці Євросоюзу”, – написав міністр.

Резюмуючи, він зазначив, що якщо на початку січня договір не буде підписано, а по телебаченню крутитимуть кадри “замерзаючих європейських міст”, то під тиском Європи “підписати швидше” виявиться не український “Нафтогаз”, а саме російський “Газпром”.

Як стало відомо, Україна має намір 27 грудня підписати з Росією контракт про продовження транзиту газу.