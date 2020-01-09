Угода між "Нафтогазом" і "Газпромом" включає відмову Росії від претензій до України по оплаті за газ, що поставляється на тимчасово окуповані території.

Про це повідомляє прес-служба “Нафтогазу”.

В той же час виконавчий директор НАК Юрій Вітренко наголосив, що дана угода включає в себе суперечки, які виникли ще за контрактами 2009 року.

“Тобто за період 2009-2019 років будь-які поставки на будь-яку територію, зокрема, на територію, яка зараз не контролюється українською владою, охоплюються цими пакетними домовленостями. У домовленостях чітко написано, що “Газпром” не може нічого вимагати за будь-які поставки на будь-які території в рамках цього контракту додатково і “Нафтогаз” не повинен нічого платити. За кінець 2019 року жодні поставки на неконтрольовані території ніхто з українського боку не зобов’язаний оплачувати”, – говорить він.

При цьому Вітренко також додав, що підстав для вимоги оплати за газ, поставлений на тимчасово окуповані території після 1 січня 2020 року, не існує.

“З 1 січня немає ніяких контрактних відносин між “Нафтогазом” і “Газпромом”, які б зобов’язували “Нафтогаз” оплачувати цей газ”, – пояснив він.