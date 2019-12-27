"Нафтогаз" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу отримав від "Газпрому" $ 2,918 млрд.

Про це повідомив в фейсбук виконавчий директор “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.

“Так, Україна отримала 2.918 мільярдів доларів США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу!”, — написав він.

Як уточнили в прес-службі компанії, в цю суму увійшли 2,56 млрд доларів компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року, а також відсотки.

“Ми підтверджуємо отримання від “Газпрому” 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року. Сьогоднішній платіж “Газпрому” включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд дол.), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року”, — йдеться в повідомленні.

В “Нафтогазі” також зазначили, що вітають такий крок російської сторони, та повідомили, що переговори щодо транзиту газу з РФ до Євросоюзу територією України триває.

“Нафтогаз” вітає визнання російською стороною необхідності виконувати рішення арбітражів 2017-2018 р.р. та її намір продовжувати транспортування газу в ЄС територією України. Сторони продовжують переговори щодо умов подальшої співпраці після завершення чинного контракту 1 січня 2020 року”, — підсумували в компанії.