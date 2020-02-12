Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що дав свідчення в Державному бюро розслідувань в рамках справи про перешкоджання здійснення виборчого права (стаття 157 КК України) під час виборів до Парламенту в 2019 році.

Про це Парубій написав на своїй сторінці в Facebook.

“У чому ж бачиться моє “перешкоджання” ? Виявляється в тому, що я, як голова Верховної Ради України, звертався до правоохоронних органів з вимогою встановити, чи одіозний соратник Януковича Клюєв, а також Кузьмін і Шарій перебували в Україні протягом останніх п’яти років. І, відповідно, чи мають вони право брати участь у виборах”, – зазначив Парубій.

Колишній спікер стверджує, що після його запиту було встановлено, що вони не мають права балотуватися в народні депутати, а потім ЦВК зняла їх з реєстрації.

“І ось тепер ДБР з цього приводу веде розслідування .. Ми якось непомітно опинилися в Задзеркаллі, де все навпаки – правда і право переслідуються, а зрада і злочини стають чеснотами …”, – написав Парубій.