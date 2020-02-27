Про це повідомили в прес-службі відомства.

Екссуддя обвинувачується в незаконному арешті активістів та перешкоджанні проведенню демонстрацій.

“Екссуддя обвинувачується в прийнятті в лютому 2014 року свідомо неправосудних ухвал про обрання щодо учасників мирних акцій протестів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України), а також у вчиненні незаконного перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, що відбувались 18 лютого 2014 року в центрі міста Києва (ст. 340 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.

У разі, якщо провину судді буде доведено, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.