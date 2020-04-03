Народному депутату від фракції "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Ківі оголосили підозру в Державному бюро розслідувань за бійку в ресторані.

Про це розповів начальник департаменту ГБР Олександр Панов, передає “Слідство.Інфо”.

“Сьогодні народному депутату Іллі Ківі оголошено підозру в умисному нанесенні тяжкої тілесної шкоди”, – сказав Панов.

Уточнюється, що мова йде про бійку у київському ресторані, яку Ілля Ківа влаштував 22 січня. Народний депутат вдарив іншого чоловіка головою у голову.

За словами Панова, Ківу викликали неодноразово для вручення підозри, однак він не приходив.

Водночас голова департаменту розповів, що в результаті Ківа сам прийшов в офіс Генерального прокурора, де йому і повідомили про підозру.

“Оскільки народний депутат відмовився отримати в руки будь-яке повідомлення, розписуватися в повідомленні про підозру, йому оголосили це повідомлення під відеозапис. Він набуває статусу підозрюваного з моменту повідомлення йому про підозру. Якщо особа не хоче отримувати сам текст повідомлення або розписуватися в цьому повідомленні, це його право. Ніхто не порушував його процесуальні права”, – говорить Панов.