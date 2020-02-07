Про це повідомляє прес-служба ГБР.
Уточнюється, що слідчими центрального управління бюро були проведені обшуки в Києві та на території Одеської області.
За інформацією слідчих, колишні голови Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України та окремого відділу Адміністрації ДПСУ організували незаконне затримання Саакашвілі, а також його переміщення з України до Польщі в лютому 2018 року.
“У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років”, – сказано в повідомленні.
Дії екс-прикордонників кваліфікували за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 КК України.
- У травні 2015 року Міхеїл Саакашвілі отримав українське громадянство, а в липні 2017 го втратив його. Президент України Петро Порошенко видав відповідний указ через неправдиві даних, які Саакашвілі вказав при отриманні українського паспорта.
- 10 вересня 2017 року Саакашвілі разом з соратниками прорвався з Польщі в Україну через пункт пропуску “Шегині“. У лютому 2018 року його видворили назад до Польщі. Зараз політик живе в Нідерландах.