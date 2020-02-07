Про це повідомляє прес-служба ГБР.

Уточнюється, що слідчими центрального управління бюро були проведені обшуки в Києві та на території Одеської області.

За інформацією слідчих, колишні голови Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України та окремого відділу Адміністрації ДПСУ організували незаконне затримання Саакашвілі, а також його переміщення з України до Польщі в лютому 2018 року.

“У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років”, – сказано в повідомленні.

Дії екс-прикордонників кваліфікували за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 КК України.