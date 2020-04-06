Конкурсная комиссия, которая должна назначить директора ГБР, до сих пор не создана.

Про це йдеться в статті #Букв.

“Конкурсну комісію для обрання директора ДБР не змогли сформувати вчасно, оскільки ніхто не очікував на такі надзвичайні обставини в країні. Думаю, коли карантин завершиться і парламент почне працювати у звичному режимі, народні депутати повернуться до цього питання “, – розповів “Буквам” голова комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат від “Слуги народу” Денис Монастирський.

В матеріалі йдеться, що “при оптимістичному сценарії, ГБР отримає свого директора не раніше, ніж у другій половині цього року. У гіршому випадку – процес відбору кандидатів може затягнутися до наступної зими … Поки невідомо, коли саме депутати зможуть затвердити своїх представників у конкурсній комісії”.

Згідно зі змінами до законодавства, які перезапускали Державне бюро розслідувань, Офіс президента, Кабінет Міністрів та Верховна Рада мали сформувати конкурсну комісію для обрання нового директора. Також були встановлені граничні строки – не пізніше 60 днів з дня звільнення Романа Труби, тобто від 27 грудня.

“Якщо президент визначився зі своїми кандидатами ще минулого літа, то Кабмін залежить від міжнародних партнерів. А вони, зі свого боку, висловили побажання призначити своїх представників”, – додав Монастирський.

Монастирський зазначив, що міжнародні партнери пропонували, щоб членами конкурсної комісії від парламенту не були народні депутати.

Разом з тим, невідомо, коли нардепи повернуться до звичного ритму засідань, під час яких можна розглянути це питання.

Зараз тимчасово виконуючий обов’язки голови ГБР призначений Олександр Соколов.

Нагадаємо, 27 грудня, Зеленський призначив тимчасово виконуючим обов’язки директора ГБР Ірину Венедіктову, яка зараз призначена на посаду Генерального прокурора України.