Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти народного депутата з фракції "Слуги народу" Гео Лероса через відеозаписи про нібито "торгівлю" державними посадами за участю брата глави ОП Дениса Єрмака.

Про це Лерос повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Мені сьогодні подзвонили і викликали на допит в ДБР. Дозвольте я процитую театр абсурду, який відбувається: “Нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких людина, схожа на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади”. Поправлю, що посади він продавав, це є на відео. “Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис”. “У зв’язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань”, – написав Лерос.

Він зазначив, що в результаті ДБР на нього, а не на корупціонерів, відкрило кримінальну справу за 4 статтями. Він процитував дві “найбільш цинічні”:

– ч. 2 ст. 344 – втручання в діяльність державного діяча, вчинене особою з використанням свого службового становища,

– ч. 2 ст. 328 – розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки.

“Тобто те, що зафіксовано на плівках не має значення, виявляється, що розкривати корупціонерів – розголошення держтаємниці. Ні для кого в цій країні корупція не є таємницею, а наслідки її дійсно важкі”, – підкреслив нардеп.