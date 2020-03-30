Про це Лерос повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Мені сьогодні подзвонили і викликали на допит в ДБР. Дозвольте я процитую театр абсурду, який відбувається: “Нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких людина, схожа на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади”. Поправлю, що посади він продавав, це є на відео. “Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис”. “У зв’язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань”, – написав Лерос.
Він зазначив, що в результаті ДБР на нього, а не на корупціонерів, відкрило кримінальну справу за 4 статтями. Він процитував дві “найбільш цинічні”:
– ч. 2 ст. 344 – втручання в діяльність державного діяча, вчинене особою з використанням свого службового становища,
– ч. 2 ст. 328 – розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки.
“Тобто те, що зафіксовано на плівках не має значення, виявляється, що розкривати корупціонерів – розголошення держтаємниці. Ні для кого в цій країні корупція не є таємницею, а наслідки її дійсно важкі”, – підкреслив нардеп.
- Раніше, народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи на яких людина, що нагадує брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака, – Денис Єрмак зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей.
- Пізніше журналісти встановили особу чоловіка, який записував, як брат глави Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак “торгував” державними посадами.
- Нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос звинуватив Андрія Єрмака в корупції і направив звернення в Національне антикорупційне бюро.