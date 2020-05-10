Державне бюро розслідувань відкрило провадження проти прикордонників, які в міжнародному аеропорту "Бориспіль" не випускали за кордон громадян України - нерезидентів інших країн.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор ДТЕК Орловська вітроелектростанція Іван Лях.

Раніше Посольство Великобританії в Україні заявило, що українці не можу виїжджати за кордон без окремого дозволу Міністерства закордонних справ.

“Сьогодні по ЗМІ розійшлася інформація про обурення посольства Великобританії щодо відмови влади України випускати за кордон громадян України – нерезидентів інших країн. Скандал вибухнув через незаконні дії Державної прикордонної служби України. Наші доблесні прикордонники, не дивлячись на “закриті” пункти пропуску в аеропорту “Бориспіль” на виїзд, безперешкодно випускали громадян з британськими паспортами і відмовляли у пропуску нашим співгромадянам з видами на проживання у Великобританії і країнах ЄС. Юридичного пояснення, за яким принципом вони відкривають кордон дли кого-небудь, крім дипломатів, працівників міжнародних організацій, прикордонники надати не змогли”, – написав Лях.

Він зазначив, що з кількома постраждалими від свавілля прикордонників в міжнародному аеропорту “Бориспіль” звернулися в прокуратуру з відповідною заявою.

“За фактом звернення відкрито кримінальне провадження. Витяг з ЄРДР додаю. Дуже сподіваюся, що винні будуть покарані, а особи, що обмежили права українців на свободу вибору місця проживання і роботи, які захищаються Конституцією України, будуть покарані”, – підкреслив він.

Як стало відомо #Буквам кримінальне провадження відкрито за ч.1. ст. 365 ККУ (перевищення повноважень працівником правоохоронного органу), яке розслідує Київське територіальне управління Державного бюро розслідувань.

Слідчий ГБР Григорій Жайворонко, який веде справу щодо прикордонників, відмовився що-небудь повідомити щодо кримінального виробництва. Спочатку слідчий погодився відповісти на питання #Букв, але, почувши питання, пославшись на таємницю досудового слідства відмовився що-небудь розповісти.