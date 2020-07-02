Слідчі Державного бюро розслідувань під час обшуків вилучили із зенітних ракетних бригад Повітряних сил ЗС України, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ прилади (клістрони), що є одними з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.

Про це заявляють в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

“Так, 1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних Сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький. На підставі Ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С.Баєва, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжувальну документацію”, – йдеться у заяві.

У Службі зв’язків з громадськістю Повітряних сил України зазначають, що слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Натомість у згаданій постанові суду не йдеться про вилучення, а лише “про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів”.

“Такі ж дзеркальні процесуальні дії проводяться в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836). Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання “Кавказ-2020″, де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі…”, – підкреслили в Командуванні.

У Повітряних силах пояснюють, що надвисокочастотні прилади є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Створений запас НВЧ приладів, у разі виходу з ладу ЗРК, дозволяє швидко відновити їх боєздатність.

“Відсутність вилучених НВЧ може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об’єкти держави. Ніхто не перешкоджає неупередженому розслідуванню справи, водночас закликаємо усі правові інстанції ухвалювати виважені рішення, які б не суперечили національним інтересам держави”, – наголошують у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.