Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“6:30 ранку. Всі сплять, діти, дружина, мама. Вривається ДБР з обшуком”, – зазначив Омелян.
За його словами, у співробітників Державного бюро розслідувань начебто є рішення суду щодо колишніх власників будинку, де зараз мешкає ексміністр.
Раніше суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження проти ексміністра Омеляна.
- 13 вересня 2018 року детективи НАБУ повідомили Володимиру Омеляну про підозру в незаконному збагаченні. Сам Омелян заявив, що має намір добиватися притягнення до відповідальності слідчих НАБУ.
- 14 вересня Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід Володимиру Омеляну у вигляді поруки і зобов’язав його здати всі паспорти.
- У лютому поточного року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до суду обвинувальний акт стосовно Володимира Омеляна.