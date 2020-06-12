У п’ятницю вранці, 12 червня, співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“6:30 ранку. Всі сплять, діти, дружина, мама. Вривається ДБР з обшуком”, – зазначив Омелян.

За його словами, у співробітників Державного бюро розслідувань начебто є рішення суду щодо колишніх власників будинку, де зараз мешкає ексміністр.

Раніше суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження проти ексміністра Омеляна.