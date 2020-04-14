Про це повідомляє пресслужба ДБР в Telegram.
За словами в.о. директора бюро Олександра Соколова, таке рішення було прийнято у зв’язку з рядом пом’якшуючих причин.
“Для забезпечення конституційних прав і свобод, з огляду на те, що Тетяна Чорновол є матір’ю неповнолітніх дітей, є учасником АТО, а також беручи до уваги ситуацію, яка склалася з розповсюдженням COVID-19, слідчими ДБР запропоновано суду на період подальшого слідства обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, – наголошується в повідомленні.
Остаточне покарання і провину Чорновол має встановити суд після закінчення розслідування даного кримінального провадження і направлення його для розгляду по суті.
На засіданні захист екснардепа заявив про відвід судді Сергія Вовка, після чого той оголосив перерву в засіданні на невизначений термін. Рішення про відвід буде виносити інший склад суддів.
Сама Тетяна Чорновол заявила, що була змушена заявити клопотання про відвід судді.
“Таке щастя, що під час карантину в цьому суді виявилися троє чергових суддів. Вони будуть розглядати цей відвід. Запобіжний захід розглядатимуть після того, як розглянуть цей відвід”, – зазначила Чорновол.
Вона не знає, чи засідання проходитиме сьогодні.
14 квітня колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол після допиту в Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про вбивство заявила, що справа проти неї сфальсифікована.
- Вранці 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.
- Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.
- Тетяна Чорновол розповіла, які статті інкримінує їй Державне бюро розслідувань.
- 51 нардеп підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова.