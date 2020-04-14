Державне бюро розслідувань пропонує взяти народного депутата VIII скликання і громадську активістку Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт, засідання відклали на невизначений термін.

Про це повідомляє пресслужба ДБР в Telegram.

За словами в.о. директора бюро Олександра Соколова, таке рішення було прийнято у зв’язку з рядом пом’якшуючих причин.

“Для забезпечення конституційних прав і свобод, з огляду на те, що Тетяна Чорновол є матір’ю неповнолітніх дітей, є учасником АТО, а також беручи до уваги ситуацію, яка склалася з розповсюдженням COVID-19, слідчими ДБР запропоновано суду на період подальшого слідства обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, – наголошується в повідомленні.

Остаточне покарання і провину Чорновол має встановити суд після закінчення розслідування даного кримінального провадження і направлення його для розгляду по суті.

На засіданні захист екснардепа заявив про відвід судді Сергія Вовка, після чого той оголосив перерву в засіданні на невизначений термін. Рішення про відвід буде виносити інший склад суддів.

Сама Тетяна Чорновол заявила, що була змушена заявити клопотання про відвід судді.

“Таке щастя, що під час карантину в цьому суді виявилися троє чергових суддів. Вони будуть розглядати цей відвід. Запобіжний захід розглядатимуть після того, як розглянуть цей відвід”, – зазначила Чорновол.

Вона не знає, чи засідання проходитиме сьогодні.

14 квітня колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол після допиту в Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про вбивство заявила, що справа проти неї сфальсифікована.