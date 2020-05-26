Про це повідомляють #Букви.

На місці присутній народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Артур Герасимов.

За його словами, “справа про картини” стосується 1995 року, 2002 років: “Це означає тільки одне, що вони (в ДБР) нічого не можуть знайти за той період, коли Петро Порошенко був президентом України. А тому що нічого немає. Все відбувалося згідно закону”.

Представники ДБР, не показавши жодних документів виламали двері державного музею Івана Гончара і незаконно проникли в будівлю.

Фото: Євген Войніч, #Букви

Директор музею Петро Гончар скаржиться, що спецназ виламав двері і нікого не пускає в будівлю: “Хто за це буде платити? Там велика колекція картин – на кілька мільйонів. Я взяв на зберігання велику колекцію, яка належить родині Порошенків”.

Він також заявив, що слідчі не пред’являли судове рішення про огляд приміщення, що не озвучили вимог, а просто виламали двері.

ОНОВЛЕНО о 16:38:

Директора музею Петра Гончара ДБР не пускає до музею. “Для мене зараз найголовніше, що вони роботи не заберуть”, – сказав він.

Фото: Євген Войніч, #Букви