Так звана справа про картини, через які силовики Державного бюро розслідувань незаконно штурмували Музей Гончара, сфабрикована на основі публікації на сайті Гордона, а в якості доказів використана інформацію з Вікіпедії.

Про це сообщают адвокати п’ятого президента Петра Порошенка з посиланням на судові документи.

Так, до “справі картин” безпосередній стосунок має Ірина Венедіктова, яка на момент відкриття кримінальної справи очолювала ДБР.

“Справа утворилася наприкінці лютого на підставі минулорічної публікації на сайті Гордон. Рапорт з цього приводу писав нинішній глава ДБР Соколов на ім’я тодішнього глави ДБР Венедіктової, яка з того часу пересіла у крісло Генпрокурора. Там йшлося про те, що публікація Гордона дає достатньо підстав вважати, що було скоєно злочин”, – заявив адвокат Ілля Новіков, підкресливши, що слідство проводилося дуже по-сучасному – в Вікіпедії.

Щодо штурму музею, то, за словами Новікова, оперативний відділ ДБР сам собі склав службову записку про те, що “за наявною оперативною інформацією, виходячи з поведінки людей, у власності яких знаходяться картини, тобто директора музею, ці картини планують знищити, як речовий доказ у справі”. “І для того, щоб цього не допустити, була влаштована ця акція, яку ви всі бачили”, – нагадав Новіков.

Адвокат нагадав, що Печерський суд визнав штурм музею незаконним.

Абсурдним є той факт, що після штурму музею ДБР передало ці картини на зберігання тому ж керівництву Музею Гончара.

Ілля Новіков зазначив, що українські платники податків тільки в цьому році профінансували ДБР на суму 1,5 млрд гривень, а його слідчі “клепають” справи з Вікіпедії.

“… Якщо ви ведете слідство з Вікіпедії, що вам заважає проводити допити в ТікТок. Якість вашої роботи від цього не впаде”, – зіронізував адвокат.

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що слідча група ДБР неодноразово порушила законодавство і це зараз оскаржується.

“Нами подано також 5 заяв про кримінальне правопорушення стосовно дій, які вчинили, а саме зловживання своїм службовим становищем, незаконне проникнення до володіння особи, службове підроблення, тобто внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, мається на увазі протокол обшуку та інші документи досудового розслідування. Ще дві заяви нами подано стосовно перешкоджання діяльності депутатів та журналістів”, – сказав Головань, підкресливши, що всією історією керувала Генпрокурор Ірина Венедіктова.

“Замість того, аби розслідувати крадіжку 2 700 вагонів з зерном на майже 800 мільйонів гривень, замість того, аби розслідувати лобізм команди Зеленського в тютюновій сфері, через який держава втратила більше 3 млрд. грн. Замість того, щоб розслідувати багатомільярдні крадіжки в податковій і митниці в уряді Зеленського, про які заявив Уманський. Замість того, щоб розслідувати шалену корупцію сьогоднішню, яка коїться в енергетиці -замість цього у нас 10 слідчих і близько 20 спецназівців незаконно штурмують національний музей Гончара без рішення суду. І на підставі Вікіпедії”, – сказав співголова фракції “Європейська Солідарність” Артур Герасимов.