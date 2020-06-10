Державне бюро розслідувань опублікувало відео про виклики на допити п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, в якому є кадри з програми студії "Квартал 95".

Запис оприлюднено на сайті ДБР.

Запис починається з того, що держоргани, політичні партії та нардепи не повинні втручатися в роботу ДБР, але “деякі політики думали та продовжують думати, що для них закону не існує”.

Далі йде нарізка новинних сюжетів, в яких повідомляється про виклики на допити Петра Порошенка і нібито його неявку. Також наводяться інтерпретації ДБР причин “неявок”.

Зокрема, відео містить твердження: про спроби “старих політиків прикриватися своїм політичним статусом”, “ігнорувати допити”, “чинити політичний тиск”, “прикриватися порохоботами” і “власною дружиною”.

У відеонарізці з’являється і кадр з програми “Кварталу 95” (“ЧистоNews”) з актором студії Степаном Казаніним, який вимовляє слова: “Чхати хотів Петро Порошенко”.

У ДБР стверджують, що Порошенко “проігнорував 25 викликів” до Бюро.

Нагадаємо, 10 червня Державне бюро розслідувань спробувало вручити підозру Петру Порошенку у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Сталося це тоді, коли політик прийшов на допит до ДБР.

За словами адвокатів, оскільки вручення підозри відбувалося всупереч закону, то захист і п’ятий президент відмовилися приймати цей документ. Петро Порошенко залишив будівлю ДБР.

За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

“Наразі слідчі ДБР розв’язують питання щодо обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – йдеться в повідомленні на сайті Бюро.