Слідчі Держбюро розслідувань повідомили експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу та двом колишнім міністрам оборони про підозру у вчиненні державної зради.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

Віктору Януковичу та колишнім міністрам оборони України Дмитру Саламатіну (займав посаду з лютого по грудень 2012 року) і Павлу Лебедєву (займав посаду з грудня 2012 року з лютого 2014 роки) повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 Кримінального Кодексу України — “державна зрада”.

Під державною зрадою розуміються дії, спрямовані на підрив обороноздатності України та її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, а також допомогу Російській Федерації та її представникам у проведенні підривної діяльності в Україні.

За даними слідства, в 2012-2014 роках Янукович при співучасті Саламатіна та Лебедєва “здійснював цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України, яке полягало у скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з’єднань, військових частин та підрозділів, зміни їх місця дислокації”. Результатом таких дій, як вказали в ДБР, стала подальша анексія Кримського півострова.