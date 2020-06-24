Про це повідомили в прес-службі відомства.
Віктору Януковичу та колишнім міністрам оборони України Дмитру Саламатіну (займав посаду з лютого по грудень 2012 року) і Павлу Лебедєву (займав посаду з грудня 2012 року з лютого 2014 роки) повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 Кримінального Кодексу України — “державна зрада”.
Під державною зрадою розуміються дії, спрямовані на підрив обороноздатності України та її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, а також допомогу Російській Федерації та її представникам у проведенні підривної діяльності в Україні.
За даними слідства, в 2012-2014 роках Янукович при співучасті Саламатіна та Лебедєва “здійснював цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України, яке полягало у скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з’єднань, військових частин та підрозділів, зміни їх місця дислокації”. Результатом таких дій, як вказали в ДБР, стала подальша анексія Кримського півострова.
- Як повідомлялося раніше, 4 травня Печерський суд Києва заочно взяв під варту президента-втікача Віктора Януковича у справі про узурпацію влади. 12 травня суд заочно заарештував експрезидента України Віктора Януковича без права на внесення застави у справі про розстріли на Майдані в лютому 2014 року. В Офісі генпрокурора заявили, що заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича дає правоохоронцям можливість запустити процедуру його екстрадиції.
- #Букви розбиралися, навіщо суд двічі заарештував Януковича.
- 26 травня Печерський районний суд заочно під варту колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва у справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року. Це також дає правоохоронцям можливість почати процедуру його екстрадиції.