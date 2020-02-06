Про це повідомили в прес-службі відомства.

“Слідчі центрального апарату ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 6 лютого 2020 року повідомили громадянці про підозру у погрозі вбивством Президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 ККУ)”, — йдеться в повідомленні.

Народний депутат від “Європейської Солідарності” Софія Федина, яку також викликали до відомства для вручення підозри у цій справі, “будучи належним чином повідомленою для вручення письмового повідомлення про підозру в Бюро не з’явилася”.

Як відомо, Федина та Звіробій підозрюються в тому, що вони “діючи за попередньою змовою … висловили усні погрози вбивством щодо Президента України Зеленського В.А.”. Йдеться про те, що 26 жовтня минулого року, після того як було оприлюднено запис різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому (Луганська область), блогер-волонтер Маруся Звіробій опублікувала відео, на якому вона та Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами й бійцями.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.

1 листопада стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання нардепа.