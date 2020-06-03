Державне бюро розслідування оприлюднило повістку про виклик на допит п’ятого президента України Петра Порошенка у справі про прослуховування під час міжнародних перемовин за участі президента та високопосадовців іноземних держав.

Про це повідомили у ДБР.

Порошенка чекають у ДБР 10 червня об 11:00.

“Порошенко П.О. викликається на 11 годину 00 хвилин 10 червня 2020 року до Державного бюро розслідувань для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні № 6220000000000456, у ході якого досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних перемовин за участі Президента України та високопосадовців іноземних держав”, – йдеться у повідомленні.

У ДБР наголосили, що “явка обов’язкова”.