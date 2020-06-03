Про це повідомили у ДБР.
Порошенка чекають у ДБР 10 червня об 11:00.
“Порошенко П.О. викликається на 11 годину 00 хвилин 10 червня 2020 року до Державного бюро розслідувань для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні № 6220000000000456, у ході якого досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних перемовин за участі Президента України та високопосадовців іноземних держав”, – йдеться у повідомленні.
У ДБР наголосили, що “явка обов’язкова”.
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