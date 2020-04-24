Про це повідомляється на сайті ДБР.

“Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н. відповідно до вимог ст 133, 135 КПК України викликається на 10 годину. 00 хв. 30 квітня 2020 до слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста О.О”, — йдеться в повістці, оприлюдненій відомством.

Зазначається, що метою виклику є визначення процесуального статусу Януковича та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №62019000000000046.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, кримінальне провадження №62019000000000046 відкрито за статтею 111 ККУ (державна зрада) та стосується рішень українських чиновників, які призвели до зниження обороноздатності України.

“В ході досудового розслідування встановлюються обставини вчинення державної зради при прийнятті службовими особами Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України у період з 2010 року по 27 лютого 2014 року, під час проведення Російською Федерацією, її організаціями та їх представниками підривної діяльності проти України, ряду протиправних управлінських рішень та здійснення незаконних дій щодо змін в системі управління військами (силами), в структурі Збройних Сил України та в системі мобілізаційної підготовки і мобілізації в Україні, що призвело до зниження обороноздатності держави, несло загрозу національним інтересам України”, — йдеться в матеріалах суду.